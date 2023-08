Alle 20.45 Inter-Monza e Genoa-Fiorentina: sfide ostiche per nerazzurri e viola

Il 15 aprile scorso finì con il colpaccio degli ospiti. 1-0 al Meazza, rete di Caldirola e Inter alle corde. Un'ulteriore vittoria d'oro per il Monza di Palladino che a fine stagione ha potuto vantare un lusinghiero undicesimo posto. 52 i punti raccolti, a ben 21 lunghezze dallo Spezia terzultimo. Chiaro che i nerazzurri puntino a iniziare il campionato in tutt'altro modo, portando a casa il bottino pieno per esibire da subito - dal primo miglio - muscoli capaci di agguantare lo Scudetto.

Conferme in panchina per entrambe le compagini: l'Inter - Coppa Italia in bacheca, e finale di Champions immeritatamente persa con i Citizens di Guardiola - non poteva non continuare ad affidare il timone a Simone Inzaghi. Per lui novità importanti in tutti i reparti: tra i pali - via Onana dentro lo svizzero Sommer dal Bayern -, in mezzo al campo con Frattesi e Cuadrado, e davanti con Thuram jr.

Poche new entry di peso per il Monza del confermatissimo Raffaele Palladino (suo il merito di aver fatto cambiare passo ai lombardi dopo l'avvio infelice di stagione targato Stroppa) al netto proprio di due ex nerazzurri: D'Ambrosio e Gagliardini.