"In totale 88 milioni di dosi distribuite nell'Ue" Vertice Ue, Draghi: gli europei ingannati da alcune case farmaceutiche Ci sarà anche - da remoto - il presidente americano Joe Biden, da quale ci si attende una fornitura all'Europa sul surplus di produzione. In primo piano anche l'accordo Bruxelles-Londra sulle forniture di AstraZeneca

È in corso, e si riunisce oggi in videoconferenza il tradizionale vertice di marzo dei capi di Stato e di governo dell'Ue. Il Consiglio Ue è presieduto da Charles Michel in collegamento da Bruxelles con le capitali. Rispetto alle previsioni, il summit si concluderà in serata e non domani, come da programma originario.I leader si confrontano anzitutto sui temi legati alla pandemia di Covid-19, inclusa la proposta del certificato verde digitale avanzata dalla Commissione Europea. Resta sul tavolo il nodo dei vaccini, le cui forniture ancora arrivano a rilento nel Continente, specie in quei Paesi che più hanno puntato sul siero AstraZeneca, azienda che sta mancando tutti gli obiettivi di consegna previsti nel contratto siglato con l'Ue. Per l'Italia partecipa al vertice dei Ventisette, per la seconda volta come presidente del Consiglio, Mario Draghi."I cittadini europei si sentono ingannati da alcune case farmaceutiche". Lo ha detto il premier Mario Draghi,secondo quanto viene riferito da alcune fonti a Bruxelles, alla videoconferenza dei leader, dove ha anche ripercorso la vicenda delle 29 milioni di dosi ritrovate nello stabilimento di Anagni. Inoltre, il premier ha pienamente condiviso la proposta della Commissione Ue di introdurre un certificato verde digitale, invitando anche ad approfondire alcuni possibili ostacoli all'esecuzione del progetto. Secondo quanto si apprende da fonti a Bruxelles, Draghi ha detto che gli Stati avranno bisogno di tutto l'aiuto che la Commissione può dare, perché avere piattaforme nazionali e renderle interoperabili non è un risultato banale. Draghi ha anche invitato i leader a riflettere su come affrontare i possibili rischi di discriminazione tra persone causati dall'introduzione del certificato.Nel suo intervento durante il Consiglio europeo, il premier Mario Draghi ha poi ripercorso i punti salienti della vicenda dei vaccini AstraZeneca ritrovati nello stabilimento di Anagni e ha chiesto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, se ritiene giusto chele dosi localizzate in Belgio e in Olanda restino destinate all'Unione europea, in tutto o in parte. Nell'intervento di replica, la presidente ha rassicurato sul fatto che le dosi prodotte in Ue saranno destinate alla Ue. E' quanto si apprende da fonti a Bruxelles.Questa sera, è previsto un intervento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, invitato a collegarsi da remoto dai vertici europei."L'accelerazione della produzione, consegna e diffusione dei vaccini resta essenziale per superare la crisi. Gli sforzi a tal fine devono essere ulteriormente intensificati. Sottolineiamo l'importanza della trasparenza e dell'estensione del regime di autorizzazione all'esportazione. Riaffermiamo che le aziende devono garantire la prevedibilità della loro produzione di vaccini e rispettare le scadenze contrattuali di consegna". Così si legge nella bozza di conclusioni della videoconferenza dei leader Ue, di cui l'Ansa ha preso visione."La situazione epidemiologica del Covid resta grave, anche alla luce delle sfide poste dalle varianti. Le restrizioni, anche per quanto riguarda i viaggi non essenziali, devono quindi essere mantenute per il momento, mentre deve continuare a essere garantito il flusso senza ostacoli di merci e servizi all'interno del mercato unico, anche utilizzando i corridoi verdi", si legge nella bozza."Il lavoro legislativo e tecnico sui certificati digitali interoperabili Covid sulla base della proposta della commissione Ue," per tornare a viaggiare, in futuro, quando le condizioni epidemiologiche del Covid lo permetteranno, "dovrebbe essere portato avanti con urgenza", si legge nella bozza di conclusioni della videoconferenza dei leader dei 27."L'Unione europea - si legge ancora nella bozza - continuerà a rafforzare la sua risposta globale alla pandemia. Il lavoro sulla creazione di un meccanismo di condivisione dei vaccini deve essere portato avanti rapidamente in modo da integrare e supportare il ruolo guida di COVAX nel garantire l'accesso universale e la diffusione dei vaccini"."Ci sono in europa focolai con varianti molto pericolose. Dobbiamo potenziare la produzione dei vaccini e accelerarne la distribuzione e la somministrazione sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. Non possiamo più essere ingenui. è il momento di applicare i principi di reciprocità e proporzionalità prima di dare il via libera europeo alle esportazioni". È un passo dell'intervento del presidente del parlamento europeo David Sassoli al Consiglio europeo."I nostri cittadini hanno fame di vaccini. non una sola dose deve essere sprecata o spedita dove non c'è bisogno", ha aggiunto Sassoli.Nel secondo trimestre del 2021 l'Unione Europea attende la consegna di "360 mln" di dosi di vaccini anti-Covid. Lo ha spiegato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ai leader riuniti nel Consiglio Europeo in videoconferenza, riferisce via social la stessa presidente.Nei lucidi pubblicati in allegato si legge che nel secondo trimestre le case farmaceutiche che hanno vaccini approvati dall'Ema si sono "impegnate" a consegnare le quantità seguenti: Pfizer/BioNTech 200 mln di dosi,Moderna 35 mln, AstraZeneca 70 mln (rispetto ad un impegno da contratto più che doppio, 180 mln) e Johnson & Johnson 55 mln.La somma fa 360 mln, che è lo stesso numero anticipato ieri dal commissario all'Economia Paolo Gentiloni.Finora la Commissione si era mantenuta "conservativa", limitandosi ad una previsione di 300 mln di dosi, in media 100 mln al mese.Nel primo trimestre, che volge ormai al termine, Pfizer/BioNTech dovrebbe consegnare in tutto 65-66 mln di dosi, Moderna 10 mln e AstraZeneca 30 mln, ma il totale è tenuto prudenzialmente a 100 mln, dato che la multinazionale anglosvedese è tuttora in forte ritardo sulle consegne.Alla fine di questa settimana saranno in totale 88 milioni le dosi anti-covid distribuite nell'Ue grazie alla strategia guidata da Bruxelles. Di queste 62 milioni sono state inoculate, con 18,2 milioni di europei che hanno ricevuto le due iniezioni, pari al 4,1% del totale dell'Ue. Così si legge nelle diapositive che la presidente della commissione europea ha presentato ai leader dei 27, alla videoconferenza, e pubblicate su twitter.L'Ue ha esportato dal primo dicembre 2020 ad oggi circa 77 mln di dosi di vaccini anti-Covid verso 33 Paesi, riportano i lucidi diffusi via social, mentre è in corso il Consiglio Europeo in videoconferenza. COVAX, programma che vede l'Ue tra i principali donatori, ha consegnato 31 mln di dosi di vaccini a 54 Paesi.Alla videoconferenza dei leader Ue, la Germania sosterrà la possibilità che la commissione avvii discussioni con l'azienda che produce lo Sputnik V, per esplorare se l'inclusione del vaccino russo nella strategia dell'unione possa essere una strada percorribile. Questo in attesa che l'Agenzia europea del farmaco faccia tutte le valutazioni necessarie ed imprescindibili sulla sicurezza e l'efficacia del siero. Lo si apprende a Bruxelles.Sulla ridistribuzione delle dosi di vaccini, le posizioni dei governi sono ancora lontane e servirà più tempo per decidere quale metodo adottare. Lo hanno spiegano fonti Ue prima dell'inizio della riunione dei leader.La commissione Ue ha sempre insistito per l'allocazione delle dosi in proporzione alla popolazione, ma gli stati hanno abbandonato la strategia pro-rata e ora devono trovare un accordo. Il nodo, spiegano le fonti, è definire la soglia per una ridistribuzione equilibrata delle dosi che alcuni paesi non hanno voluto acquistare.La commissione Ue è intenzionata a proseguire sulla via legale nei confronti di AstraZeneca se non otterrà risultati soddisfacenti sul rispetto del contratto per la consegna delle dosi del vaccino anti-covid. E' quanto si apprende a Bruxelles da fonti Ue prima del vertice dei leader Ue."Non vogliamo vincere una causa legale per il fatto di vincerla, ma per ottenere più dosi", soprattutto per il secondo trimestre, sul quale c'è preoccupazione, spiegano le stesse fonti, aggiungendo che c'e' ancora "un grande divario" sulle dosi concordate, oltre a "confusione su quali lotti vanno a chi".La discussione è iniziata alle 13 con il tradizionale scambio preliminare di opinioni con il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.A seguire una relazione del primo ministro portoghese Costa sui lavori in Consiglio Ue sotto la presidenza semestrale di turno del Portogallo.Quindi i capi di Stato e governo affrontano il tema della pandemia di Covid-19. In particolare la situazione della campagna vaccinale e degli sforzi per accelerare la produzione, la consegna e la distribuzione delle dosi negli Stati membri, il rafforzamento, deciso oggi dalla Commissione europea, del regolamento Ue sul controllo sulle esportazioni dei vaccini (un punto sostenuto particolarmente dall'Italia e dalla Francia).Questa sera si unirà alla discussione dei leader, da remoto, anche il presidente Usa Joe Biden. Il collegamento è previsto per le 20.45, e oltre a Biden parleranno il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il premier portoghese Antonio Costa, il cui governo esercita la presidenza di turno semestrale del Consiglio Ue.Non ci sarà molto spazio per eventuali interventi degli altri leader, e non si sa bene di che cosa vorrà parlare il presidente americano nel poco tempo a disposizione.Probabilmente menzionerà i temi del rinnovato partenariato privilegiato transatlantico, dopo la parentesi difficile del suo predecessore Donald Trump, la lotta al cambiamento climatico, i rapporti con la Russia e la Cina, il commercio mondiale e la riforma del Wto.Certamente si parlerà della pandemia di Covid, e in questo quadro, la questione fondamentale è il mantenimento del flusso fra Usa e Ue di componenti e materiali nella catena produttiva dei vaccini anche se non un solo vaccino americano è stato finora esportato verso l'Europa a causa del divieto imposto dall'Amministrazione durante la fase d'emergenza. Ma potrebbe essere menzionata la possibilità che questa situazione cambi prima dell'inizio dell'estate, quando la fase d'emergenza sarà finita e sarà stata completata con successo la compagna di vaccinazione della popolazione dall'altra parte dell'Atlantico.L'Ue avrà in quel momento tassi di vaccinazione ancora molto inferiori all'obiettivo del 70% della popolazione adulta, che si raggiungerà, se va bene, solo tre-quattro mesi dopo, e i vaccini Usa ormai ampiamente disponibili e non più necessari potrebbero essere inviati agli alleati europei, oltre che agli altri paesi che ne avranno più bisogno.