Le restrizioni anti Covid partono a mezzanotte Una Napoli semi deserta si prepara a diventare zona rossa Negozi, bar e ristoranti vuoti. Molti i controlli delle forze dell’ordine soprattutto nelle zone a rischio assembramento

Un’immagine inedita quella di Napoli a poche ore dal passaggio in zona rossa. Immagini inedite del lungomare, di Via Caracciolo, dei tavolini dei bar di piazza Trieste e Trento semi vuoti. La bella giornata non ha invogliato i napoletani a uscire. Un’immagine di una città pronta a rispettare le nuove “abitudini”.Dunque niente folla e strade prese d’assalto come era successo sabato scorso. Fanno eccezione, ma senza clamore, la zona di Chiaia e le vie del Vomero dove i bar sono pieni.Le forze dell'ordine presidiano le zone individuate dalla Prefettura a maggior rischio assembramento, dal lungomare al Plebiscito, passando per il centro storico. Quasi deserti i tavoli all'aperto dei ristoranti e delle pizzerie, con i titolari e i camerieri che attendono all'esterno dei locali l'arrivo di qualche cliente.Niente folla nella zona dei Decumani, nonostante i vicoli stretti diano un’altra impressione. Silenzio nei negozi, tra i tavolini all’aperto dove molti, in vista delle nuove restrizioni non hanno fatto grandi scorte. Il silenzio inedito viene spezzato solo dalle auto che vanno e vengono dai supermercati, dove si rivedono le file che richiamano alla mente il periodo del lockdown.