Brasile Covid, Youtube rimuove video del presidente brasiliano Bolsonaro: è disinformazione Per la prima volta applicate le norme della piattaforma di Google contro il presidente negazionista. Intanto, a Rio, un tribunale ordina la riapertura di spiagge e locali notturni

YouTube ha rimosso un video in cui il presidente brasilianodifendeva l'uso dell'idrossiclorochina contro il covid-19, un farmaco antimalarico giudicato inefficace per il coronavirus dalla comunità scientifica internazionale.Il video era stato pubblicato dal presidente negazionista lo scorso 14 gennaio, quando era stato identificato nel Paese unadel coronavirus che faceva aumentare in modo esponenziale i contagi. E' la prima volta che YouTube censura un video dal canale di Bolsonaro, in applicazione delle, che vietano i contenuti che raccomandano l'uso di Ivermectina o Idrossiclorochina per il trattamento di Covid-19. L'elenco dei contenuti passibili di rimozione dalla piattaforma è stato aggiornato anche tenendo conto, in Europa, delle linee guida dele la comunicazione dell’UeIl presidente brasiliano, che nel video era accanto all'allora ministro della Salute Eduardo Pazuello, difendeva una terapia preventiva a base di idrossiclorochina e ivermectina, due farmaci sconsigliati dalla scienza, il cui uso è stato addirittura. "Non fanno male, conosco almeno 200 persone che sono state curate così e non sono finite in ospedale", diceva nel video rimosso Bolsonaro, che criticava anche l'uso dellae ilIntanto, un tribunale brasiliano ha ordinato ladi Rio de Janeiro a partire dal 21 aprile, giorno di festa nazionale, accogliendo l'istanza promossa da un deputato considerato vicino al presidente Bolsonaro. La decisione, che va contro l'ordinanza del sindaco di Rio Eduardo Paes, autorizza l'ingresso e la presenza del pubblico nelle spiagge, negli spettacoli e locali notturni, oltre a prolungare l'orario di apertura dei bar.