Siccità, i ministri Pichetto Fratin e Salvini al teatro civico di Vercelli

Sono attesi oggi a Vercelli il ministro delle Infrastrutture Salvini e quello dell'Ambiente Pichetto Fratin. Parteciperanno a un convegno sui cento anni di bonifica in Piemonte, che offrirà l'occasione di parlare della siccità e delle misure necessarie, che non sono solo di carattere materiale. Al problema delle carenze infrastrutturali, infatti, si aggiunge quello amministrativo: la nostra regione è la quarta d'Italia per frammentazione della gestione della rete, con 34 gestori per 88 acquedotti. Una frammentazione che rende più difficili gli investimenti e le economie di scala.