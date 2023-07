Il Casale riparte. Con una nuova società e un'accademia

Una nuova società e un'accademia per il settore giovanile, una vera e propria scuola calcio con main sponsor l'azienda B3 e Umberto Bonzano presidente onorario. Il Casale, che nel lontano 1914 vinse anche uno scudetto, riparte. Alla base un'unione di intenti tra ASF Junior calcio Pontestura, Stay o party e Turricola Terruggia, per un nuovo club, fondendo forze e competenze. Si riparte dal basso, dal campionato di Promozione, dopo il fallimento della vecchia società.

Voglia di rinascita

“Cercheremo di tornare nelle categorie che ci competono, ma lo faremmo con i tempi giusti, senza rischiare cadute che potrebbero essere irrimediabilmente rovinose per il club”, assicura Roberto Zanforlin, presidente ASD Città di Casale. "Sono ottimista e fiducioso, spero la gente venga a sostenerci, rinsaldando quel patto d'amore e onore verso la stella, che negli ultimi tempi è mancato". “Un nuovo inizio per la maglia nerostellata”, sottolinea il sindaco Federico Riboldi. "Un Casale dei Casalesi, che marca una netta differenza con il recente passato, fatto di risultati sportivi deludenti, settori giovanili abbandonati a se stessi e perdita d'immagine per la maglia più bella del mondo. Nasce un sodalizio che unisce i settori del Monferrato per riportarli a calcare i campi che contano".