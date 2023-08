PNRR, il sindaco di Cesara attacca: "Ci tolgono i soldi"

"Ci stanno portando via i soldi". Con queste parole Gian Carlo Ricca, il sindaco di Cesara, comune del Verbano-Cusio-Ossola sulla sponda occidentale del Lago d'Orta, commenta la notizia della sospensione del finanziamento di due progetti che avevano ottenuto complessivamente 225mila euro di fondi PNRR.

Strada interrotta

“Uno, da 95mila euro, è legato all'alluvione dell'ottobre del 2020”, spiega all'Ansa il sindaco. "Servono per sistemare una strada franata che porta a un gruppo di abitazioni. Anche se sono seconde case, con l'auto non si arriva più: per raggiungerle bisogna salire per tre chilometri a piedi".

Rischio idrogeologico

Il secondo progetto vale 130mila euro: "Riguarda la sicurezza stradale legata al pericolo idrogeologico. Sotto la montagna hanno costruito una strada e viene giù acqua nel paese. Abbiamo cercato questi fondi per fare una tombinatura più grossa, in modo da raccogliere le acque e portarle fuori dal paese, per la sicurezza dei cittadini". Entrambi i progetti, inizialmente finanziati con fondi PNRR, sono stati sospesi: "Dal ministero ci chiedono un chiarimento entro 30 giorni. Il geologo dovrebbe preparare una relazione da 5000 battute. Ma come può un geologo fare una relazione così breve? Se quelli di Roma non hanno voglia di lavorare, si ritirino".