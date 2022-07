Bremer, c'è anche la Juve alla finestra

Juve-Bremer, i bianconeri provano il sorpasso sull'Inter. L'ultimo indizio social è quel "like" dell'interessato, scomparso da una caricatura che vedeva Bremer con la maglia dell'Inter. Ore febbrili per il futuro del difensore granata, con l'incontro a Milano tra i vertici di Inter e Torino. La proposta di partenza di Marotta è chiara: 30 milioni di euro più il centrocampista della primavera Casadei. L'Inter confida, da mesi, sulla parola del giocatore. Ma le cose stanno velocemente cambiando. La Juve, fresca dell'incasso degli 80 milioni di euro per la cessione di De Ligt, ha messo Bremer in cima alla lista dei desideri. Già pronta un'offerta più ricca: 40 milioni. E potrebbe perfino salire. Dalla società bianconera filtra ottimismo, anche perché l'Inter non sembra disposta a partecipare ad aste. Entusiasmo social dei tifosi bianconeri. Nessuna reazione da parte di quelli granata.

Dopo Dybala, altra beffa per l'Inter?

I vincoli di bilancio hanno fatto già sfuggire a Marotta Dybala, volato alla Roma. Per Bremer, si attendeva la cessione di Skriniar. Ma la trattativa con il Paris Saint-Germain è in stallo. Dal caso Bremer passano lo sblocco del mercato del Toro e la sistemazione del reparto arretrato della Juventus. Che, con Dybala a Roma, sembra avere la strada spianata anche per Zaniolo. Mentre in attacco si starebbe preparando una nuova offerta per far tornare in bianconero Alvaro Morata. La tournè americana dovrebbe intanto servire ad Allegri per valutare i giovani: dopo la partenza di Cambiaso, dirottato a Bologna, con Miretti sotto osservazione Gatti, Fagioli e Rovella. La quadratura del cerchio sembra vicina.