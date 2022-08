Samp-Juve, Allegri: "Buona partita, non abbiamo preso gol"

Sampdoria-Juventus, l'analisi di Allegri: “Troppo errori tecnici nel primo tempo. Meglio nella ripresa, ma lì davanti non siamo stati lucidi. Il dato positivo è che per la seconda volta consecutiva non abbiamo preso gol. Siamo partiti meglio dello scorso anno”. Il bicchiere mezzo pieno visto da Massimiliano Allegri rischia di andare di traverso ai tifosi bianconeri. Contro la Sampdoria si è vista una Juve povera di gioco e di idee. Un dato su tutti: Vlahovic ha toccato solo 9 palloni, di cui uno per poco non si è trasformato in autogol.

Il mistero McKennie

Le assenze di Pogba, Di Maria e Chiesa, così come la condizione fisica ancora da trovare ad agosto, e un Giampaolo bravo a imbrigliare l'amico Allegri, più che alibi, possono fungere al massimo da attenuanti. L'idea di McKennie un po'mezzala e un po' trequartista, ancora una volta, fa acqua. Così come le prestazioni dei soliti Rabiot e Alex Sandro. Anche Bremer si è dovuto riscattare da un liscio non da lui.

I promossi: Kostic, Miretti, Rovella e Perin

Le note positive arrivano invece dal debutto dal primo minuto di Kostic, sempre presente sia come uomo assist che in fase di conclusione. E dai giovani, con Miretti che ruba palla e illumina per il gol di Rabiot, annullato per fuorigioco. E Rovella, che scuote i suoi con un bel destro da fuori. Perin, ancora una volta, una certezza: salva il risultato sul buco di Bremer. Servono interventi urgenti sul mercato: a ore si potrebbe chiudere per Depay o Milik, Paredes resta sullo sfondo. Ma sabato, allo Stadium, arriva la Roma.