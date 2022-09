Toro e Juve, due sfide clou

servizio di Davide Lessi

Una grande occasione. Stasera il Toro torna in campo e cerca la prima vittoria in casa di questa stagione in Serie A. Gli uomini di Juric alle 20.45 affrontano il Lecce, avversario meno morbido di quanto fanno pensare i due punti fatti finora: basti pensare che i giallorossi sono riusciti a pareggiare a Napoli. Sfida difficile dunque tra le due formazioni più giovani del campionato, per età media dei giocatori. I granata si affidano al duo Radonjic e Lukic. I tre punti permetterebbero al Toro di ripartire, dopo il KO di Bergamo con l'Atalanta. Non solo: una vittoria vorrebbe dire salire al secondo posto. A quota 10, un punto dalla vetta e un punto in più della Juve.

I bianconeri sono già concentrati sulla Champions League. Questa mattina allenamento di rifinitura alla Continassa, nel primo pomeriggio partenza per Parigi. Domani sera c'è l'esordio con il Paris Saint Germain, l'avversario più ostico. Allegri dopo la gara con la Fiorentina ha messo le mani avanti: "Se vogliamo essere realisti - ha detto - la partita importante in Champions è quella col Benfica in casa".

Ma contro Messi e soci non vuole sfigurare. In campo dovrebbero tornare Vlahovic, fermo per un turno di riposo a Firenze, Bonucci e l'ex Rabiot. A proposito di ex, sarà una grande serata anche per Di Maria (non ancora al meglio) e il neoacquisto Paredes. Da segnalare gli esercizi alla Continassa di Pogba, tornato ad allenarsi a parte, ma non ancora recuperato.