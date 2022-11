La partenza dei tifosi di Pecco Bagnaia in direzione Valencia

A Valencia non per una vacanza, ma per inseguire un sogno, con il carico di ansie, e speranze, di chi confida nell'impresa. Oltre 50 i tifosi che questa mattina si sono dati appuntamento all'aeroporto di Torino con destinazione Spagna, circuito Ricardo Tormo. Per sostenere Francesco Bagnaia, o più semplicemente Pecco. Felpe, cappelli, bandiere con il numero 63, la divisa d'ordinanza dei tifosi. E tanta emozione per domani. Ad organizzare la trasferta il fan club di Pecco.

Pecco domenica pomeriggio a Valencia potrà contare sull'affetto della famiglia, dei tifosi, degli amici più cari. Con lui, a 1200 chilometri di distanza, i suoi concittadini di Chivasso, pronti a seguire la gara sul megaschermo in Piazza d'Armi.

