Val Varaita, l'acqua arriva con le autobotti

L’autobotte dell’Azienda cuneese dell’acqua (Acda) fa rifornimento all'acquedotto pubblico del comune di Brossasco. Circa 7 metri cubi. Sono diretti alle borgate della Val Varaita, i cui serbatoi sono a quasi a secco per la siccità. Questo è il primo tragitto verso Sant’Eusebio di Melle. Ne seguirà un altro, per garantire acqua a sufficienza per due settimane agli abitanti delle borgate di Sant’Eusebio, Valcurta e Billiardi: poche decine, che diventano qualche centinaio durante i periodi di vacanze con turisti e chi ha la seconda casa.

Per l’Acda è una dell'emergenze idriche più gravi in questo territorio: dei 108 comuni gestiti dalla società, 54 continuano a presentare deficiti idrici temporanei.

servizio di Ludovico Fontana; intervista a Valerio Gariglio, responsabile tecnico Acda.