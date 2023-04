Julia Ituma, per la Polizia turca caso chiuso: suicidio. Oggi il rientro della salma

Julia Ituma. Di sicuro c'è solo il fatto che si sia trattato di suicidio. Caso chiuso, per la Polizia turca. La salma di Julia Ituma rientrerà oggi in Italia. Martedì, i funerali a Milano. Ma su cosa abbia indotto una promessa di 18 anni della pallavolo azzurra a compiere il tragico gesto, è ancora un mistero. L'ultimo, ben celato, di una ragazza introversa, riflessiva, a cui la carriera sportiva, tutto palazzetto e palestra, da una città all'altra, impediva forse di coltivare amicizie, fuori.

Cosa accadde quella notte

Tutto ruota attorno a quella notte. Il video che la ritrae in albergo, al telefono, sconsolata. Dall'altra parte, secondo la Stampa, un ragazzo di Novara, con il quale si frequentava. La Igor Novara smentisce che qualcuno abbia inviato messaggi di allarme alle compagne. Poi il rientro in camera, dove avrebbe parlato con la compagna di stanza, Lucia Varela. Da quella porta, Julia, non uscirà più. Attenzione però agli orari. Non sono ancora le 23. Il volo da quella finestra del sesto piano è però avvenuto attorno alle 5.

Derby col Chieri rinviato

Nessun messaggio d'addio, né sulla chat di squadra, né a singole compagne, fa sapere la società. Le ragazze sono ancora sotto choc. "Scusami Titu se non sei stata capita, se hai cercato un aiuto e non ti è stato dato", scrive sui social l'alzatrice Ilaria Battistoni. "Vorrei abbracciarti ancora una volta", le parole dell'alzatrice Ebrar Karakurt. Oggi riprenderanno gli allenamenti, rigorosamente a porte chiuse. La gara dei playoff scudetto, quello che era l'attesissimo derby con Chieri, è stata rinviata a mercoledì 19 aprile. Sabato il ritorno. Su tutti i campi, un minuto di silenzio.