Sassuolo-Juventus 1-0, gli highlights della partita

Sassuolo-Juventus, gli highlights della partita. La Juventus contro il Sassuolo scende in campo con il giovane Barbieri, e col pensiero a Lisbona. Ma il primo tempo è di rara bruttezza: unico sussulto, al 19esimo, destro di Bajrami, alto. Ed è sempre il Sassuolo che, nella ripresa, spinge sull'acceleratore. Al 54esimo il tiro di Maxim Lopez, Perin c'è. Ma il portiere bianconero si supera sul successivo calcio d'angolo di Bajrami, dove svetta Defrel, il riflesso di Perin è superlativo. La reazione della Juve è tutta nel primo tiro nello specchio della porta, di Danilo, che arriva dopo 57 minuti. 61esimo, ancora lo scatenato Bajrami sulla destra, tiro-cross, nessuno la prende, Gatti sbroglia in angolo. E al 62esimo, dal corner la palla capita sul piede di Bajrami, la botta viene deviata da Gatti sul palo.

Gol, lacrime e interrogativi

Il gol è nell'aria e arriva puntuale, al minuto 64. Sempre da calcio d'angolo, la frittata la fa Fagioli, assit per Defrel che batte Perin. 1 a 0. Fagioli poco dopo viene sostituito e scoppia in lacrime per l'errore. Ma non è colpa sua se la Juve non c'è stata. Si vede solo al 72esimo, angolo di Di Maria, testa di Rabiot e gran riflesso di Consigli. Due minuti dopo, Chiesa, caparbio, serve Di Maria, dribbling e sinistro, alto. Al 79esimo l'assist agli avversari lo fa Miretti per Harroui, e Ceide si divora il raddoppio. Al minuto 85 contropiede di Harroui, e tiro che finisce alto. Finisce qui. Seconda sconfitta consecutiva e Juve col mal di trasferta. A Lisbona, ci vorrà ben altro.