Fantasmi e suggestioni dell'infanzia per un romanzo finalista allo Strega

Un bosco misterioso. Il suicidio di una ragazzina. La sua maestra che si nasconde tra quegli alberi, in montagna. E' ispirato al paese di Bioglio, in provincia di Biella, il romanzo di Maddalena Vaglio Tanet, tra i dodici finalisti del premio Strega. Il libro è intitolato Tornare dal bosco. La scrittrice vive a Maastricht ma è originaria di queste zone, e qui ha deciso di ambientare il suo primo romanzo per adulti.

Le parole dell'autrice

“Il bosco che racconto nel mio libro è un posto che mi è molto caro - ha spiegato Maddalena - vicino al paese in cui sono cresciuta da ragazzina, ed è il bosco in cui la maestra protagonista del libro si nasconde”. L'ispirazione è arrivata da fatti accaduti. “Sono partita da una vicenda reale che ho conosciuto quando ero ragazzina sapevo che questa maestra a me molto cara la cugina di mio nonno era scomparsa ma non mi spiegavano perché non volevano dirmi il motivo poi più avanti dopo la morte della maestra ho chiesto e e ho trovato gli articoli di giornale dell'epoca sono partita da li per scrivere però un romanzo di finzione”.

Dal suo forte rapporto con il territorio d'origine è nato un romanzo popolato di fantasmi e dicerie. L'uomo e la natura, gli adulti e i bambini, emozioni e sentimenti. E una suspense che non abbandona il lettore.