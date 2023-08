Frane in Valle Argentera, finita l'evacuazione dei 150 turisti bloccati

Gli escavatori sono già in azione in Valle Argentera, a Sauze di Cesana, l'ultimo Comune della Val di Susa travolto da una valanga di massi, pietre e fango, piombati giù dalla montagna. Hanno sepolto anche il ponte da cui passavano auto e camper.

Ora che splende il sole sembra incredibile ripensare al temporale che, nel tardo pomeriggio del 24 agosto, ha innescato il disastro: 100 millimetri d'acqua in meno di un'ora, grandine, vento non previsti dal meteo e il versante che cede in più punti.

La Valle resta isolata: 150 persone trascorrono la notte in strutture e mezzi. Nel tardo pomeriggio lo sgombero è finito. Oltre cento persone stanno rientrando a casa. Altre hanno trovato ospitalità negli alberghi e in una scuola a Cesana. Torneranno a Sauze per recuperare i loro mezzi tra una ventina di giorni: solo allora - secondo una prima previsione - la strada sarà percorribile.

Ora l'accesso è vietato, anche a piedi. Ed è probabilmente finita la stagione turistica di quest'estate per la Valle Argentera.

Intervista a Maurizio Beria d'Argentina, sindaco di Sauze di Cesana