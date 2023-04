L'incendio lontano, il fumo e ovunque solo macerie, il video sembra post-apocalittico: è Bakhmut

Nel filmato si sente uno scoppio lontano: il fumo nero ovunque, le fiamme, un groviglio di pietre e metallo in quello che resta di una abitazione distrutta dalla guerra.

Il video è girato - così si scrive nel post - da un soldato ucraino, che sembra nascondersi dietro ad un muro.

Si tratterebbe di Bakhmut, ridotta quasi in macerie, dalla battaglia che va avanti da mesi tra militari ucraini e le forze russe assieme ai mercenari Wagner.

Ieri Mosca ha inviato il suo vice primo ministro, Marat Khusnullin, lì dove labattaglia è più feroce, a Bakhmut, per "valutare i progetti di ricostruzione".

Secondo i russi, mancherebbe infatti poco alla conquista della città simbolo del fronte più duro, mentre lo zar Vladimir Putin ha ribadito che le quattro regioni dell'Ucraina annesse da Mosca sono "terre storiche" della Russia e i loro abitanti "parte del suo popolo".

Prigozhin: "La Wagner cesserà presto di esistere"

"Allo stato attuale - ha affermato Prigozhin - stiamo arrivando al punto che la Wagner cesserà di esistere. E accadrà a breve. Diventeremo storia, ma non mi preoccupo per questo, sono cose che possono accadere", ha detto. Il blogger di guerra russo Pegov ha pubblicato la clip con le dichiarazioni dell'ex "cuoco di Putin", sul suo canale Telegram. Prigozhin, noto per il suo stile combattivo e il suo senso dell'ironia, giovedì aveva affermato che stava scherzando quando ha detto che le sue forze avrebbero smesso di bombardare Bakhmut per permettere alle forze ucraine di mostrare la città ai giornalisti americani in visita.