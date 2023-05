Lancio del letale drone kamikaze russo Orlan-10: video del paracadutista, lo carica sulla catapulta

Pubblicato dal Ministero della difesa russo, nel filmato un drone Orlan-10, tra i più diffusi ed usati dalla federazione russa durante tutto il conflitto contro l'Ucraina: nel video un militare lo carica sulla catapulta e poi lo lancia in volo.

Letale sulle truppe, con il suo carico di esplosivo, è utilizzato soprattutto per sorvolare il territorio nemico a scopo di ricognizione, e inviare dati per la guerra elettronica.