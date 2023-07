I funerali di Michelle Causo. Il Vescovo: "Non si può imporre il perdono alla famiglia di Michelle"

Sono iniziati così i funerali della giovane. La bara bianca circondata da centinaia di persone, tantissimi i giovani e tante le persone che hanno seguito le esequie dal cortile della chiesa. In prima fila, accanto ai genitori e i parenti, presenti in rappresentanza delle Istituzioni la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli e l'assessora comunale alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli.

Monsignor Baldo Reina, vescovo ausiliare del settore Ovest della diocesi di Roma poco prima di officiare il funerale di Michelle ha detto: "Il perdono è un valore liberante e non lo si può imporre e non si può chiedere alla famiglia di Michelle di perdonare. Nostro signore ce l'ha insegnato il perdono e sappiamo che è l'unica arma che rompe il cerchio del male. Io spero si arrivi al perdono attraverso la giustizia".