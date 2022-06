Moby Prince, Draghi: "Non ci sono atti o documenti secretati"

"Non risultano atti o documenti relativi al disastro della nave Moby Prince soggetti a classifiche di segretezza". Questa la risposta del premier Mario Draghi a Andrea Romano, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Moby Prince, in una lettera che fuga definitivamente ogni possibile sospetto su eventuali carte ancora tenute sotto il vincolo del segreto di Stato. Dopo attente verifiche, il presidente del Consiglio dichiara che tutti i documenti conservati dalle pubbliche amministrazioni sono pubblici e accessibili e che: "Non risulta siano stati apposti limiti all'accesso della documentazione in possesso del Comando generale o della Capitaneria". Alla risposta nel merito, Draghi aggiunge un commento d'incoraggiamento per chi sta indagando sul caso: "Tale dolorosa vicenda rappresenta certamente una ferita aperta per l'Italia. Condivido pienamente la necessità di impegnarsi per la ricostruzione della verità sui fatti e far luce sulle responsabilità e sulle circostanze che hanno causato l'immane tragedia".