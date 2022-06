Il "tweet congiunto" di Letta, Conte e Speranza dopo l'incontro per il Quirinale

Sotto l'abitazione di Giuseppe Conte, a due passi da Piazza di Spagna, c’è il pubblico delle grandi occasioni: un centinaio tra operatori televisivi, fotografi, videomaker e cronisti. A ogni segnale, a ogni movimento davanti al portone d'ingresso, tutti si accalcano, le telecamere cozzano l'una sull'altra. Nessuno vuole mancare il momento delle dichiarazioni del leader che, per primo, uscirà dal portone.

Ecco allora l'idea: pubblicare un tweet prima dell'uscita. Tutti insieme, tutti con lo stesso testo per evitare fughe di notizie. Una variante inedita della più tradizionale nota "congiunta". Sì, ma a chi farlo postare? Per dare il senso di un perfetto equilibrio, di una coalizione tra pari, si decide di mettere in rete contemporaneamente il medesimo cinguettio: "Ottimo incontro con..." e seguono i nomi dei leader. "Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità".

Curiosa anche la scelta dei due hashtag utilizzati. Il primo è #responsabilità, parola molto utilizzata sui social in questi giorni all'interno dei post che parlano di Quirinale. Tutti evocano il "senso di responsabilità" che dovrebbe guidare le scelte dei partiti delle differenti coalizioni. Il secondo è #tutti, per sottolineare un’unità di intenti sancita dopo il vertice tra i tre leader di partito.