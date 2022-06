L'imputato bendato dopo l'omicidio del vicebrigadiere Cerciello: sarà sentito come teste anche Hjort

Sarà ascoltato come testimone Christian Gabriel Natale Hjorth - l'americano condannato in primo grado all'ergastolo, assieme al connazionale Finnegan Lee Elder per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega - nel processo che vede imputato - davanti al giudice monocratico - Fabio Manganaro, carabiniere accusato di avere bendato Hjorth dopo il fermo nella caserma del Nucleo Investigativo a Roma, in via in Selci.

Per Manganaro - difeso dagli avvocati Roberto De Vita e Valentina Guerrisi - l'accusa è "di misura di rigore non consentita dalla legge".

Nell'udienza che si è tenuta oggi il giudice, Alfonso Sabella, ha ammesso tutte le prove documentali chieste dalle parti e una serie di testi, tra i quali appunto Hjorth - parte civile nel procedimento. Tra le prove documentali ammesse ci sono anche la foto che ritrae Hjorth bendato in caserma e le chat presenti nel procedimento.

Procedimento che vede indagato un altro militare, Silvio Pellegrini, accusato di aver scattato la foto del giovane californiano e averla poi diffusa in un gruppo whatsapp: ''quell'immagine ha fatto il giro del mondo destando scalpore' - così l'avvocato Francesco Petrelli, legale di Hjorth nel suo intervento in aula per l'ammissione delle prove. "Noi abbiamo interesse che si abbia la più ampia disponibilità di prove, documentali e testimoniali'', ha detto invece il difensore di Manganaro, il legale Roberto De Vita.