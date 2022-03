20 marzo, con l'arrivo della primavera si celebra la Giornata Internazionale della felicità

La rincorriamo tutti e qualche volta, raramente, ne percepiamo il “profumo”. La felicità, per alcuni è donare, per altri lasciare andare, per altri ancora il successo. Difficilmente riusciamo a tenerla per più di qualche istante e, quasi sempre, ci accorgiamo di essere stati felici soltanto con il tempo. Insomma, non è cosa semplice, difficile ancora di più immaginarla in periodi di crisi e di conflitti. Ma va celebrata e “incoraggiata” sempre. Oggi con la primavera arriva anche La Giornata Internazionale della Felicità, un evento nato per ribadire che la felicità è uno dei diritti fondamentali dell’uomo. La Giornata ricorre il 20 marzo di ogni anno partendo dal 2013. La data è stata stabilita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione del 28 giugno 2012 che stabilisce: “… che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità…” Il 20 marzo è stata scelta come data per un preciso motivo: essa coincide con l’equinozio di primavera. Questo giorno è simbolo beneaugurante di rinascita della Natura.

Ogni anno l’Onu, a ridosso della Giornata Internazionale della Felicità, pubblica sul suo sito internet il World Happiness Report, che traccia la lista dei Paesi più felici del mondo sulla base di criteri come il Pil pro capite, il welfare, le aspettative di vita, la libertà, l’assenza di corruzione e la cooperazione sociale. I dati fanno parte di un’indagine globale per riferire come le persone valutano la propria vita in più di 150 paesi in tutto il mondo. Poche le sorprese nel Rapporto Mondiale sulla Felicità 2021, arrivato alla 10a edizione, nonostante la pandemia Covid-19 abbia stravolto il mondo. Sul podio si piazzano sempre i Paesi nordici che della felicità hanno fatto ormai un vero stile di vita. Prima fra tutte troviamo la Finlandia, a seguire ci sono la Danimarca e l’Islanda. L’Italia è solo al 31° posto, scesa di qualche posizione rispetto allo scorso anno nel quale si collocava al 25° posto.