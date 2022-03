Papa Francesco: prego per le madri in fuga dalle guerre con i loro bambini

"Guardando a Maria con in braccio il suo Figlio, penso alle giovani madri e ai loro bambini in fuga da guerre e carestie o in attesa nei campi per i rifugiati. Sono tanti! La Regina della pace ottenga concordia ai nostri cuori e al mondo intero", ha scritto il Pontefice.

Anche la scelta delle lingue in cui il Papa ha pubblicato il messaggio non è casuale: compare, infatti, oltre all'inglese, anche in russo e ucraino.

Soltanto due giorni fa, sempre su Twitter, il Papa aveva postato il suo appello per la pace in Ucraina pronunciato all'Angelus anche in ucraino e in russo: “La Santa Sede è disposta a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace. La guerra è una pazzia! Fermatevi per favore! Guardate questa crudeltà!”.