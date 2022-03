Al sud meno impianti sportivi pubblici: la sedentarietà aumenta e trascina la spesa sanitaria

Una Italia spaccata in due. Da una parte il nord Italia con più infrastrutture, più sport praticato, meno sedentarietà, e quindi minore spesa sanitaria. Dall’altra il Sud, che invece arranca, pratica meno sport, con riflessi negativi sulla spesa sanitaria. Numeri e dati che erano nella percezione collettiva, ora sono certificate nero su bianco da una ricerca realizzata da Svimez e Uisp, con il supporto di Sport e Salute.

Nel Centro Nord il 42% della popolazione adulta pratica sport regolarmente e il 26,8% saltuariamente. Nel Mezzogiorno la situazione è quasi inversa: a praticarlo saltuariamente è il 33,2%, mentre lo fa abitualmente meno di 1 su 3 (27,2%).

La percentuale di sedentari nel Centro Nord è del 15%. Sale al 22% nel Centro Sud. Un quadro che spiega anche in parte aspettative di vita inferiori di 3 anni rispetto a quelle degli adulti centro-settentrionali.

Colpisce il fatto che la differenza nella pratica dello sport non emerge tanto tra gli adulti, ma nei più giovani. Tra gli under 16 residenti nel Mezzogiorno appena l’8,6% fa sport a livello agonistico. Una percentuale 3 volte inferiore a quella registrata tra gli under 16 del Centro Nord (24,8%).

Un quadro che ha un impatto diretto sulla spesa sanitaria: chi fa sport regolarmente vede la propria spesa sanitaria ridotta di 97 euro. Tra i sedentari invece la spesa sanitaria aumenta di 52 euro.

Ma sarebbe un errore pensare che questo dipende dalla situazione socioculturale. E infatti al nord più del 50% degli sportivi utilizza un impianto di proprietà e/o gestione pubblica. Al sud la percentuale scende al 37,5%. Questo mette in risalto la assoluta carenza di infrastrutture nel sud Italia.