Anche la Serbia cancella i voli verso la Russia

Air Serbia, sotto la pressione dell'opinione pubblica, aderisce alle sanzioni mondiali e cancella i voli per la Russia a causa delle sue azioni militari in Ucraina. Lo ha riferito il Center for Transport Strategies (CTS), ricordando che precedentemente la Serbia aveva dimezzato il numero di voli verso la Russia, portandoli da 15 a 7 a settimana.

Tuttavia, mentre i paesi dell’Unione Europea avevano chiuso i loro cieli alle compagnie aeree russe e i vettori europei avevano smesso di volare in Russia, Air Serbia, in assenza di concorrenza, aveva deciso di aumentare l'offerta di voli per la Russia. Questo comportamento dei serbi è stato accolto con un'ondata di critiche. Air Serbia è stata accusata di perseguire una politica di arricchimento ingiusta tra le sofferenze di milioni di cittadini ucraini.

"La Serbia è l'unica in Europa che ha cieli aperti rispetto alla Russia. Fare soldi con il sangue non è qualcosa che è degno di un paese candidato nell'Ue ", aveva dichiarato il viceministro degli Affari esteri dell'Ucraina Emine Dzhaparova.

Proprio ieri, per la terza volta in pochi giorni, era stata segnalata la presenza di una bomba a bordo dell'aereo di Air Serbia in servizio sulla rotta Belgrado-Mosca. Nei due casi precedenti l'allarme bomba si è rivelato falso. Un giornale belgradese aveva ipotizzato che le mail con gli allarmi potessero avere origine in Ucraina, al fine di danneggiare Air Serbia, unica compagnia europea a garantire collegamenti diretti con Mosca. La Serbia, pur condannando l'intervento militare russo in Ucraina, aveva inizialmente rifiutato di aderire alle sanzioni occidentali contro Mosca invocando i suoi interessi nazionali.