Arkansas, dieci persone ferite in una sparatoria

Dieci persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante una esposizione di auto a Dumas, città a circa trenta chilometri dalla capitale Little Rock, in Arkansas. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la sparatoria. Le prime immagini mostrano alcune persone, coperte di sangue, portate nelle ambulanze. Tutta l'area è stata chiusa dalla polizia.