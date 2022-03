Concerto-Maratona di beneficenza per l'Ucraina "SaveUkraine StopWar" su Rainews.it e Rainews 24

Le voci di musicisti, artisti, attivisti civici, attori, atleti e volontari di tutto il mondo si uniscono oggi alle 17,30 per l'Ucraina durante la maratona di 2 ore Save Ukraine - #StopWar, che sarà ritrasmessa dai canali televisivi di circa 20 paesi in Europa e nel mondo, così come dalle piattaforme di streaming e dai social network.



Dall’Italia sarà possibile seguire la trasmissione sui canali YouTube 1+1 e Atlas, oltre che sui canali tv Rai3 e Milano Etno TV. Il nostro sito, rainews.it, trasmetterà l'evento e anche il canale Rainews 24 farà degli affacci televisivi sulla maratona.

Un messaggio di supporto alla comunità ucraina con l’obiettivo di sostenere anche a distanza la resistenza contro l’espansione russa, e la fine della guerra il più presto possibile.

Tra gli ospiti band e artisti di fama internazionale, tra i quali Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral e Netta, vincitori dell’Eurovision.

Anche alcune tra le più importanti star ucraine hanno scelto di dare il proprio contributo a sostegno della patria: Dakha Brakha, Ruslana, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK e Alyona Alyona.

Il concerto-maratona internazionale di beneficenza a sostegno dell'Ucraina, Save Ukraine - #StopWar, verrà trasmesso da Varsavia (Polonia).

In concomitanza con la maratona verrà anche aperta una raccolta fondi per affrontare i problemi umanitari causati dall'invasione militare russa dell'Ucraina.

La maratona è condotta dal gruppo 1+1 media e da Atlas Festival, con il supporto dell'operatore mobile ucraino Kyivstar, del ministero della Cultura e della Politica dell'informazione, del ministero degli Affari esteri e del ministero delle Politiche sociali dell’Ucraina.