Covid, Iss: i no vax hanno un rischio 13 volte più alto di ricovero in terapia intensiva

Le persone non vaccinate contro Covid-19 vengono ricoverate in ospedale circa 8 volte di più rispetto a chi ha fatto la dose booster, e circa 3 volte di più rispetto a chi ha fatto la doppia dose. E' quanto emerge dal report integrale sulla sorveglianza epidemiologica SarS-Cov2 dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicato oggi, che riporta i dati dei ricoveri nei reparti di area medica degli ospedali italiani nella popolazione over 12 registrati fra il 28 gennaio e il 27 febbraio.

Il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati è stato infatti di 222 ricoveri per 100mila abitanti contro i 65 ricoveri per 100mila abitanti registrato fra chi aveva due dosi (circa 3 volte maggiore) e contro i 27 ricoveri per 100mila abitanti tra chi aveva la dose aggiuntiva/booster (circa 8 volte più alto).

Le persone non vaccinate inoltre finiscono in terapia intensiva 13 volte di più rispetto a chi ha fatto la dose booster.

Secondo i dati del report integrale settimanale dell'ISS infatti, il tasso di ricovero in rianimazione tra le persone sopra i 12 anni non vaccinate è risultato - nel periodo 28 gennaio-27 febbraio - di 16 ricoveri per 100mila abitanti, pari a circa 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da più di 120 giorni, (4 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 abitanti) e circa 13 volte rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster.