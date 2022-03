Dal Medio Oriente all'esercito di Mosca: 16 mila volontari in aiuto per il Donbass

Sono oltre 16 mila i volontari che hanno espresso l’intenzione di essere arruolati nel Donbass per combattere a fianco delle auto proclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. La conferma della notizia è arrivata dal ministro degli Esteri russo, Serghei Shoigu.

"Stiamo ricevendo - ha dichiarato Shoigu citato da Interfax - un numero colossale di richieste da volontari di vario tipo da vari Paesi che vogliono andare nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk per unirsi a quello che chiamano un movimento di liberazione. Il numero maggiore proviene dal Medio Oriente, da dove abbiamo ricevuto ben 16.000richieste.” Shoigu ha quindi aggiunto: "Riteniamo ovviamente che sia giusto esaudire queste domande, in quanto queste persone non vogliono denaro ma parlano dal cuore". Secondo il ministro molti di questi volontari hanno combattuto contro l'Isis nell'ultimo decennio.