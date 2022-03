Dall'Ucraina a Varsavia: il viaggio dei profughi e la testimonianza della Comunità di Sant'Egidio

Un luogo di arrivo e un punto di partenza. La stazione centrale di Varsavia, con le sue luci, le scale, marciapiedi e negozi, è diventata nelle ultime settimane uno dei principali hub di accoglienza e smistamento per le centinaia di migliaia di persone che stanno scappando dalla guerra in Ucraina. Profughi, rifugiati di guerra: donne e bambini - la maggior parte - che arrivano a ogni ora del giorno e della notte; si fermano lì per qualche ora o se non hanno altri posti dove trascorrere la notte anche per qualche giorno. Hanno facce stanche, stravolte ma nello sguardo la forza e la determinazione di chi sa da cosa è fuggito e cosa ha rischiato. In questo posto i volontari della Comunità di Sant'Egidio da giorni operano per accogliere chi ha attraversato il confine ucraino e dopo un faticoso e pericoloso viaggio arriva in Polonia. “La nostra comunità è presente da anni in questo paese e svolge molte attività per i senza fissa dimora, i poveri e i rifugiati tra cui alcune famiglie afghane fuggite nei mesi scorsi da Kabul - racconta Massimiliano Signifredi, coordinatore di Sant'Egidio in Polonia - io sono stato a Varsavia dai primi di marzo fino a qualche giorno fa e tornerò a breve. La stazione centrale è luogo di passaggio per migliaia di persone in attesa dell'assegnazione di un posto nel circuito dell'accoglienza. Molti dei profughi infatti sono in transito verso altre città della Polonia o verso altri paesi europei, e mostrano una grande dignità nell'affrontare una situazione tanto drammatica. I nostri volontari visitano la stazione ogni giorno per offrire gli aiuti necessari”. Preparano pasti, panini, distribuiscono beni di prima necessità. “Fino a due settimane fa queste persone andavano a giocare a tennis, andavano dal parrucchiere, a fare la spesa, a scuola, insomma facevano una vita come la nostra. La guerra ha travolto le loro vite. Questo spiega anche tanta simpatia e solidarietà, qui in Polonia, ma anche in Italia, dove il sito della comunità riceve numerose offerte di aiuto, che ci permettono di rispondere a questa situazione d’emergenza davvero inedita”.