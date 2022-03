Dl caro-energia: tra le misure il taglio delle accise per 10 centesimi sulla benzina

Le aliquote di accisa del gasolio, della benzina e del Gpl ad uso carburazione sono ridotte di 85,16 euro per 1000 litri. E' quanto prevede l'articolo 1 della bozza di decreto del ministero dell'Economia di concerto con il ministero della Transizione ecologica, finalizzato alla riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, impiegati come carburanti o combustibili per riscaldamento per usi civili.

I tagli alle accise sui carburanti di 8,5 centesimi previsti dalla bozza di decreto ministeriale Mef-Mise porterà ad una riduzione dei prezzi al consumo maggiore, pari a circa 10 centesimi. sulle accise viene infatti calcolata anche l'iva al 22%. Sommandola al taglio delle accise si arriva a circa 10,3 cents, fino al 30 aprile.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto le riduzioni delle aliquote di accisa sono state calcolate in modo tale da generare una diminuzione di gettito complessivo, in termini di accise e di Iva, per i 30 giorni che decorrono dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pari a 308,17 milioni di euro.

Possibilità per le imprese di rateizzare le bollette di luce e gas di maggio e giugno fino a 24 rate mensili, prevede ancora la bozza del decreto legge. In questo senso Sace potrà rilasciare le proprie garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro.

Sostegni a Regioni, enti, associazioni e Terzo settore per l'accoglienza complessiva di 75mila profughi ucraini prevede la bozza del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri. Nello specifico,6 0mila unità sono per l'assistenza di profughi che abbiano trovato autonoma sistemazione. Altri 15mila sono per "ulteriori forme di accoglienza diffusa" che saranno attuate "mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti". Altri contributi riguardano l'assistenza sanitaria delle Regioni per 100mila rifugiati.