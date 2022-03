Economia, l'inflazione eurozona balza a nuovo massimo storico: a febbraio: 5,8%

L’inflazione nell’area euro ha compiuto un nuovo balzo a febbraio, toccando un nuovo massimo storico: la crescita media dei prezzi al consumo ha raggiunto il 5,8% su base annua, secondo la stima preliminare diffusa da Eurostat. Si tratta del valore più elevato dall’inizio delle serie storiche e dal lancio della valuta unica. In un mese i prezzi sono aumentati dello 0,9%.

Come confermano già i dati Istat, "i beni energetici regolamentati trainano questa fiammata con una crescita su base annua mai registrata, ma tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici. Guardando la variazione annua, la maggiore crescita resta quella dell’energia che ha raggiunto il +31,7%, dal +28,8% di gennaio, seguita, a molta distanza, da alimentari, alcolici e tabacchi, al +4,1% dal +3,5% di gennaio, e poi dai beni industriali non energetici (+3% dal +2,1%) parentesi e servizi (+2,5% rispetto al +2,3% di gennaio).