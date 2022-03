Formula 1, in Bahrain la Ferrari di Charles Leclerc scatta dalla pole position

Il monegasco si è imposto con il tempo di 1.30.558, precedendo il campione del mondo in carica, Max Verstappen con la Red Bull arrivato a +0.123, ed all'altra Ferrari, di Carlos Sainz a +0.129. Quarto posto per l'altra Red Bull pilotata da Sergio Perez, che precede la Mercedes di Lewis Hamilton arrivata quinta. Completano i primi dieci posti l'Alfa Romeo di Valterri Bottas, seguito da Magnussen, lonso, Russell e Gasly.

La Ferrari aveva comandato anche in Q1 con Leclerc e Sainz davanti a Verstappen a Bottas, Magnussen, Norris, Russell e Hamilton. In Q2 , l'olandese poi s'era rimesso in cima, con le Ferrari incollate dietro, ma a posizioni invertite: Sainz secondo, Leclerc terzo. In meno di due decimi due Red Bull e due Ferrari.