Israele, 5 morti in attacchi vicino a Tel Aviv

Cinque persone sono state uccise in attacchi avvenuti nei pressi di Tel Aviv. E' l'ultimo bilancio, secondo quanto riferito dai servizi di soccorso, delle sparatorie avvenute in due località della città ultraortodossa di Bnei Brak.

Una persona è gravemente ferita. Lo riferiscono i media locali.

Le cinque vittime sono state uccise in almeno due diversi luoghi di Bnei Brak, e c'è una sesta persona ricoverata in gravi condizioni. La prima sparatoria è stata segnalata attorno alle 20 locali: una persona è stata trovata morta in un'auto e altre due sono state uccise nel marciapiede vicino. Una quarta persona è stata uccisa in un'altra strada, non lontana. La quinta vittima è l'assassino, che era in sella a una moto: secondo le prime informazioni ufficiali non sarebbe un cittadino israeliano. Un complice è stato arrestato dalla polizia.

Il premier Naftali Bennet ha convocato una riunione straordinaria di sicurezza sulla situazione in atto nel Paese. Alla riunione partecipano il capo della polizia, il ministro della Pubblica Sicurezza, il capo di stato maggiore dell'esercito e il direttore dello Shin Bet.