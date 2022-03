Italia-Macedonia del Nord 0-1: grande delusione, azzurri fuori dal Mondiale

Un missile di Trajkovski tre minuti dopo la fine dei tempi regolamentari elimina l'Italia per la seconda volta consecutiva dal campionato del mondo. Nel 2017 fu la Svezia a far fuori l'Italia a Milano. Nel 2022 è la Macedonia del Nord a chiudere le porte agli azzurri campioni d'Europa. L'Italia chiede il controllo al Var per un tocco di mano, ma non c'è niente da fare. La gara Semifinale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 tra Italia-Macedonia del Nord, sono 34.129 gli spettatori presenti al Renzo Barbera di Palermo, incasso della partita di 450.000 euro. "Da Anzio a Palermo 918 km, nnamo in Qatar", recita uno striscione. C'è anche una bandiera dell'Ucraina e un appello "alla Pace" in gradinata. A 25 minuti dal calcio d'inizio sui maxi-schermi, mentre risuona la musica dei Maneskin, le immagini del trionfo di Euro2020 e l'atmosfera è sempre più calda. Ci sono Mancini e Bastoni al centro della difesa azzurra per Italia-Macedonia, con il capitano Chiellini lasciato in panchina dal ct dopo il lungo periodo di stop per infortuni. Per il resto, con Donnarumma tra i pali, la difesa si completa con Florenzi ed Emerson nel ruolo di terzini. Il centrocampo è quello titolare dell'Europeo (Barella-Jorginho-Verratti), in avanti un tridente composto da Berardi, Immobile - che porta la fascia di capitano - e Insigne.

LaPresse - Fabio Ferrari italia macedonia del nord

Il primo tempo va via con il possesso palla tutto a favore dell'Italia, ma con il risultato inchiodato sullo 0-0. Sedici i tiri nella porta avversaria per gli azzurri, uno per la Macedonia, proprio nel finale. Nove gli angoli per l'Italia, zero per la Macedonia. La Macedonia si è fatta vedere allo scadere del primo tempo con Trajkovski che ha tirato di destro ma Donnarumma si è opposto. Da rilevare il perfetto intervento di Alessandro Florenzi che al 39esimo ha sottratto palla da ultimo uomo, colpendo la sfera in scivolata, a Churlinov lasciato solo verso la porta azzurra. L'occasione migliore per l'Italia è arrivata al 30esimo con Berardi su rinvio sbagliato del portiere macedone, la conclusione è stata troppo debole. Ottimo peraltro tutto il primo tempo del calciatore de Sassuolo, migliore in campo tra gli azzurri. Altra occasione rilevante quella al 20esimo, conclusasi con tiro di Immobile respinto in angolo dopo una bella serpentina di Berardi.

ANSA/CARMELO IMBESI Italia macedonia del nord