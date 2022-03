Ucraina, Xi Jinping a Biden: le relazioni non possono arrivare a un punto di scontro

È terminata dopo circa due ore la videochiamata tra il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden e il presidente della repubblica popolare cinese Xi Jinping per discutere dell'invasione russa dell'Ucraina, iniziata alle 14 ora italiana. È il primo colloquio tra i due leader dopo l'inizio della guerra. Biden ha chiesto a Xi di usare la sua influenza con il presidente russo Vladimir Putin affinché Mosca "metta fine a questa orribile guerra", riferisce Bloomberg. Biden ha avvertito Xi che gli Stati Uniti sono pronti a vendicarsi se Pechino sostenesse attivamente la Russia in Ucraina. Antony Blinken, segretario di Stato americano - riporta l'Ft - ha affermato che Biden "ha chiarito che la Cina si assumerà la responsabilità di qualsiasi azione intrapresa per sostenere l'aggressione russa".

La situazione internazionale ha subito "nuovi e importanti cambiamenti" e il mondo "non è pacifico". E' il giudizio espresso dal presidente cinese Xi Jinping. "La situazione internazionale ha subito nuovi e importanti cambiamenti", ha scandito Xi, citato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa del Partito Comunista Cinese. “Il tema della pace e dello sviluppo sta affrontando gravi sfide. La situazione in Ucraina ha dimostrato ancora una volta che le nazioni non possono impegnarsi in scontri militari per risolvere le loro controversie", ha detto il presidente cinese. Sottolineando il ruolo di Usa e Cina anche in seno al consiglio dell'Onu ha aggiunto: "dobbiamo guidare lo sviluppo delle relazioni Cina-Usa sulla strada giusta, ma dobbiamo anche assumerci le nostre dovute responsabilità internazionali per compiere gli sforzi per la pace e la tranquillità nel mondo".

Nel giorno del colloquio la Cina ha inviato una portaerei nelle acque dello Stretto di Taiwan. La Shandong, la seconda portaerei dell'arsenale cinese, è transitata attorno alle 10.30 del mattino, le 3.30 del mattino in Italia, nei pressi dell'isola di Kinmen, controllata da Taiwan, al largo di Xiamen, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Il passaggio della Shandong è stato confermato dal ministero degli Esteri di Taipei e seguito da un cacciatorpediniere statunitense. Secondo un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino non sarebbe né una provocazione né avrebbe alcun nesso con il colloquio tra il presidente Usa e il leader cinese. Per Zhao Lijian, vicedirettore del Dipartimento dell'informazione del Ministero degli esteri cinese, si tratta di una missione di "addestramento di routine". La Cina, che contesta la strategia Usa per l'Indo-Pacifico, considera Taiwan una "provincia ribelle" da "riunificare" e vede la questione come un "affare interno".