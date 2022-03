La Ferrari sospende la produzione di auto per mercato il russo

Il gruppo Ferrari ha sospeso la produzione di auto per il mercato russo. Lo riferisce la casa di Maranello in una nota, precisando che continua a "monitorare da vicino la situazione nel rispetto di tutte le regole, regolamenti e sanzioni". L'azienda ha inoltre deciso di donare 1 milione di euro, in solidarietà dei cittadini ucraini, verso fondi destinati alla Regione Emilia-Romagna che, in collaborazione con Croce Rossa ed UNHCR, li impiegherà per dei progetti umanitari internazionali a sostegno dell’Ucraina, e per l’accoglienza dei profughi. Inoltre devolverà aiuti all’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine - ONLUS, per sopperire alle esigenze degli ucraini che verranno ospitati nell’area vicina alla sede della Società.