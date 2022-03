È morto Akira Takarada, star del primo Godzilla

Nato il 29 aprile 1934 nella Corea occupata dal Giappone, Takarada, dopo aver trascorso l'infanzia in Cina, si trasferì in Giappone con la sua famiglia nel 1948. Nel 1953 fece un provino presso Toho Studios che cercava volti nuovi per il cinema e superò l'audizione. Fu scelto come il protagonista principale di "Godzilla" (1954) di Ishiro Honda: era il giovane ufficiale della marina Hideto Ogata che scopriva la terrificante creatura Godzilla, un mostro alto 50 metri.

Takarada divenne uno degli attori più popolari della Toho Studios. Continuò a recitare in pellicole fantascientifiche come "Godzilla Watang! Nel favoloso impero dei mostri" (1964), "L'invasione degli astromostri" (1965), "Il ritorno di Godzilla" (1966). E poi ancora nel 1992 in "Godzilla vs. Mothra" e nel 2004 in "Godzilla: Final Wars".

È apparso anche in un cameo nel film "Godzilla" (2014) diretto da Gareth Edwards, primo capitolo del 'Monster Verse'. Tra le apparizioni più recenti anche "Glory to the Filmmaker!" (2007) diretto da Takeshi Kitano e fuori concorso alla 64esima Mostra del cinema di Venezia.