Nuovo malore per Bolsonaro, è ricoverato in ospedale a Brasilia

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato in un ospedale militare di Brasilia. Lo riferisce la stampa locale. Bolsonaro ha accusato un malore, per il quale si è reso necessario un ricovero. Il capo di Stato brasiliano, 67 anni, era stato accoltellato all'addome durante la campagna presidenziale del 2018, dalla quale era uscito vincitore. Recentemente, è stato ricoverato in ospedale lo scorso gennaio per una occlusione intestinale, proprio una delle conseguenze dell'attentato di quattro anni fa. Ieri avrebbe dovuto presenziare a un evento organizzato dal Partito Repubblicano, partecipazione che ha dovuto annullare a causa del malore.