Oklahoma verso il divieto totale dell'aborto

Approvato, dalla camera dell'Oklahoma, controllata dai repubblicani, un disegno di legge che vieta l'aborto in qualsiasi momento della gravidanza. Fanno eccezione solo in casi di incesto e stupro o se la donna incinta è in pericolo di vita.

Una misura ancora più rigida di quelle approvate in Texas e Arizona che vietano l'interruzione di gravidanza dopo la quindicesima settimana senza nessuna eccezione.

La legge approvata dall’Oklahoma permette a qualsiasi persona di denunciare non solo coloro che praticano l'aborto, ma anche a chiunque "aiuti o favorisca l'esecuzione o l'induzione di un aborto".