Omicidio-suicidio a Genova: 95enne uccide la moglie malata e poi si toglie la vita

Non riusciva a sostenere il pensiero della malattia della moglie e per questo avrebbe deciso di ucciderla e poi di farla finita. Sarebbe questo il movente dell'omicidio-suicidio scoperto stamani nel quartiere Lagaccio a Genova. Secondo i carabinieri l'uomo, un pensionato di 95 anni, avrebbe soffocato la moglie, 94 anni, e poi si sarebbe tolto la vita infilandosi un sacchetto di plastica in testa. A trovare i corpi dei due è stato il figlio che ha chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i militari insieme alla sezione rilievi, per ricostruire la dinamica.

L'anziana signora, hanno dedotto i carabinieri, da alcuni anni soffriva di una malattia neurodegenerativa. La coppia, anche per questo motivo, era assistita oltre che dai figli anche da una badante. Ed è stata proprio lei questa mattina a dare l'allarme. Si è recata a casa della coppia ma quando ha suonato nessuno le ha aperto. Non riuscendo a entrare ha deciso di avvertire uno dei figli dei coniugi, che vive nello stesso stabile. L'uomo ha aperto la porta e una volta entrato ha trovato i genitori morti. "Lui diceva sempre che non si sarebbero mai lasciati soli", ha detto il figlio ai militari. Le salme sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.