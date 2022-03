Oscar 2022, la cerimonia non ignorerà la guerra in Ucraina

Gli Oscar non ignoreranno la crisi in Ucraina: lo ha annunciato la produzione della 94esima edizione dei premi del cinema che si svolgerà a Los Angeles domenica 27 marzo.

“Sono davvero tempi importanti per la storia dell'umanità e ne siamo consapevoli - ha detto il produttore esecutivo Will Packer, durante la conferenza stampa per la cerimonia - Quindi non si può mettere in scena uno show come questo senza tenerne conto o senza trovare un modo rispettoso per riconoscere dove siamo e quanto siamo fortunati persino ad essere riusciti ad organizzare questo spettacolo".

Qualche giorno fa, l' attrice e autrice Amy Schumer, presentatrice della cerimonia insieme a Wanda Sykes, sceneggiatrice, comica e doppiatrice, e all'attrice Regina Hall, aveva suggerito di dare spazio al presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento via satellite. Packer non ha specificato se l'idea sia stata accolta o meno, ma è chiaro che il tema della guerra non resterà fuori dal Dolby Theatre di Los Angeles.