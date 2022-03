Premio Strega: comunicati i dodici libri finalisti dell'edizione 2022

La maggior parte delle opere scritte durante la pandemia

"Le 74 opere di narrativa proposte quest'anno al Premio Strega sono state scritte o completate nei due anni di pandemia, nell'isolamento forzato e nella solitudine" ha spiegato Melania Mazzucco, presidente del Comitato direttivo del premio. "In molti dei romanzi candidati, i personaggi femminili - siano di finzione o di autofinzione - disegnano una nuova geografia umana. Donne non convenzionali, estranee agli stereotipi di genere. Bambine e ragazze anomale e diverse, amiche coraggiose, mogli divorziate, madri single, madri scriteriate, ossessivamente dedite ai figli o alla propria felicità, donne non madri per desiderio di indipendenza, che fanno i conti con la loro vocazione alla libertà e alla scrittura, e con l'esercizio di professioni altamente specializzate cui fino a pochi anni fa era loro vietato l'accesso. Voci graffianti e ironiche, saggiamente malinconiche o debordanti intelligenza, che testimoniano una svolta - ci auguriamo irreversibile - nella nostra società e nella nostra letteratura".