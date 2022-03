Prezzi alle stelle per grano, mais e cereali. Beasley: "A rischio fame decine di milioni di persone"

Verso la povertà, è quello che fa la guerra. E a soffrire da subito è chi già vive in una condizione di privazione. La fame è l'altro nemico da combattere. Il capo del Programma alimentare mondiale David Beasley lancia l'allarme, il conflitto in Ucraina potrebbe far salire alle stelle i prezzi alimentari globali, con un impatto catastrofico sui più poveri del mondo.

L'Ucraina e la Russia sono entrambe le principali esportatrici di generi alimentari di base e la guerra ha già colpito la produzione agricola, facendo salire i prezzi. "Proprio quando pensi che l'inferno sulla terra non possa peggiorare, lo fa", ha detto Beasley. Russia e Ucraina, un tempo soprannominate "il granaio d'Europa", esportano circa un quarto del grano mondiale e metà dei suoi prodotti di girasole, come semi e olio. L'Ucraina vende anche molto mais a livello globale. Gli analisti hanno avvertito che la guerra potrebbe avere un impatto sulla produzione di cereali e persino raddoppiare i prezzi globali del grano.