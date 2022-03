Rainews24 si rifà il look: ecco in anteprima tutte le novità del canale All-News della Rai

“Uno sforzo ulteriore rispetto a quello già messo in campo dai giornalisti e dai tecnici della testata che raccontano cosa accade nel mondo 24 ore su 24 - spiega Paolo Petrecca, direttore di Rainews24 . Uno sforzo che ci permetterà di essere sempre più al passo con le notizie e i tempi in attesa del nuovo studio realizzato da Renzo Piano ”.

Accanto alle rubriche storiche, come Cammina Italia, Basta la salute, Tuttifrutti, Spotlight, ne nasceranno alcune nuove: La via dei libri, Motori24, Popcorn e Machemu’…, per aumentare anche gli spazi leggeri e di contenitori culturali che sono da sempre il fiore all’occhiello della testata All News della Rai. Tra i conduttori, nuovi volti e veterani saranno pronti ogni giorno a raccontare, con tutti gli inviati, il filo diretto della guerra e le ultime notizie dal mondo.