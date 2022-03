Sparatoria fuori da un liceo in Iowa, morto uno dei tre ragazzi feriti

Undici colpi d’arma da fuoco. Il rumore assordante nell’aria. Le urla dei ragazzi colti di sorpresa che scappavano. È la cronaca della sparatoria avvenuta ieri fuori da un liceo a Des Moines, in Iowa, negli Stati Uniti. Secondo le prime dichiarazioni della polizia, riportate dalla CNN, i colpi sarebbero stati sparati da un'auto di passaggio.

A terra due ragazzi e una ragazza. Uno dei due studenti non ce l’ha fatta. Gli altri due sono ancora ricoverati in ospedale. La scuola e l’intera zona è stata isolata. La polizia avrebbe fermato “alcuni sospetti”, ma sul perché e sulla dinamica della sparatoria dagli agenti non trapela, nulla di più.