Svelato il primo artista del Concertone: Mace con Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele

Mace, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele sono i primi artisti annunciati per il cast del Concerto del Primo Maggio a Roma, l'evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany. Il Concerto anche quest'anno verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay.

Sui canali social (Instagram Facebook Twitter) del Primo Maggio di Roma è iniziato il conto alla rovescia e periodicamente verrà svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il cast. Oggi comincia a prendere forma la line up con Mace, che porta sul palco dei brani di ''Obe'', affiancato da Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele.