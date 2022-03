Tornano i ragazzi di Fridays for future: in Italia 78 cortei, da Udine a Palermo

La generazione Greta torna nelle piazze in tutta Italia, aderendo al nuovo grande sciopero globale dei Fridays For Future, per chiedere giustizia climatica. Lo aveva annunciato la fondatrice del movimento Greta Thunberg che sarebbero scesi di nuovo in strada. Ed eccoli oggi, affollare le piazze italiane e del mondo insieme agli altri movimenti ambientalisti per sensibilizzare governi e opinione pubblica sull'emergenza climatica e non solo.

Il movimento è nato in Svezia dopo gli scioperi della 19enne Greta Thunberg allora solo 15enne. Quella di oggi è la prima manifestazione del 2022. L'obiettivo è coinvolgere tutto il mondo, ma con una duplice richiesta: fermare il cambiamento climatico e fermare la nuova corsa agli armamenti per dire basta alla guerra in Ucraina e a tutte le guerre. I ragazzi chiedono ai governi e ai potenti della terra "di investire più fondi per avviare davvero la transizione ecologica e di stanziare meno fondi per la guerra".

Ragazze e ragazzi, giovani e giovanissimi, presenti in 679 piazze chiedono giustizia climatica in un momento così drammatico e importante con la guerra in Ucraina che affligge il cuore dell'Europa. "Torniamo in piazza per la giustizia climatica e ambientale, contro ogni guerra e contro la crisi climatica - scrive in una nota il movimento - scendiamo nelle piazze di tutto il mondo poiché crediamo che il capitalismo sia il filo rosso che tiene insieme pandemie, guerre e crisi climatica. Questo modello di sviluppo capitalistico estrattivista ed ecocida non fa altro che dividerci mentre continua ad avvelenare e devastare i nostri territori".

In Italia 78 i cortei, da Udine a Palermo, passando per Alessandria, Schio, Vicenza, Siena, Torino Taranto, Rimini, Sanremo, Salerno e Reggio Calabria. A Roma, i manifestanti si sono concentrati in piazza della Repubblica; a Napoli, in piazza Garibaldi; a Milano in largo Cairoli; a Firenze in piazza Santa Annunziata; a Palermo, in piazza Politeama; a Cagliari, invece, prevista una azione e cineforum alle 17.15 in via Trentino.