Kuleba e l'incontro con Lavrov: "Purtroppo nessun progresso. Pronto a negoziare ancora"

Il conflitto in Ucraina è oggetto di discussione tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina, rispettivamente Sergey Lavrov e Dmitry Kuleba. I due sono faccia a faccia ad Antalya in Turchia in un incontro mediato dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

Stando a quanto comunicato dal ministero degli Esteri ucraino, riportato dai media turchi, le questioni al centro dei colloqui sono:

L'istituzione di un cessate il fuoco immediato

Il miglioramento delle condizioni umanitarie a Mariupol, Kharkiv, Sumy, Volnovakha e altre città ucraine

Il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina

"Il ministro ucraino ha invitato la Turchia a continuare a lavorare con Mosca in modo da fermare lo spargimento di sangue in Ucraina", ha aggiunto il ministero. Nei giorni scorsi Kuleba, sui social media, aveva espresso la speranza di "colloqui in buona fede, non da un punto di vista propagandistico, ma davvero con l'obiettivo di trovare una soluzione su come porre fine alla guerra condotta dalla Russia". Prima della riunione trilaterale, Cavusoglu ha tenuto incontri separati con entrambe le parti. Meticoloso l'allestimento all'Hotel Regnum Carya dove sono state allestite due sale separate per le conferenze stampa in programma dopo l'incontro trilaterale. Accanto al podio una sola bandiera Ucraina nella sala dove parlerà Kuleba e una sola bandiera russa nella sala in cui parlerà Lavrov.

Nel frattempo la Russia ha lasciato il Consiglio d'Europa. Lo ha reso noto Lavrov, citato dall'agenzia Tass. “Il corso degli eventi è diventato irreversibile - si legge in una nota - e la Russia non ha alcuna intenzione di sopportare le azioni sovversive intraprese dall'Occidente, che spinge per un ordine basato sulle regole e sulla sostituzione del diritto internazionale calpestato dagli Stati Uniti e dai suoi satelliti”.